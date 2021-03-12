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بالفيديو.. كواليس إحباط تهريب شحنة مخدرات بطريقة إحترافية إلى المملكة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. كواليس إحباط تهريب شحنة مخدرات بطريقة إحترافية إلى المملكة

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك السعودية ، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب (2,500,000) مليونين وخمس مائة ألف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة ، والقبض على المتورطين فيها وهم مقيم من الجنسية السودانية و آخر من الجنسية الأردنية.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

Time واتساب
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الجمارك
تهريب المخدرات

أحدث التعليقات

faeiz1122
اووووه ذحين يشتهر مع الأمعات المشاهير ويصير فوق روتانا خليجية أكثر ضيوفها من اللي مايقدمون و لا يأخرون والتافهين واللي يقدمون خدمات للوطن مانشوفهم وللأسف هذا جال إعلامنا التافه
ابو مشعل
تذكر التاريخ انت زين كم مره صحت فيها هههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
لا يصدح امام الكل يتراجع إلا كبار الرجال وليس معيب ان يقول رجل مثلك قول وحين يتضح ان الصواب في الجانب الأخر يعود ويقول جانبني الصواب شبية الريح اعييت كلمة واعييت اخلاق وانت مثال وقدوة
faeiz1122
لاحول ولاقوة إلا بالله الناس ماتفهم رغم التحذيرات إلا يخالفونها عقول مريضة الله لايبلانا
د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل الذرة المغناطيسية تمثل بأكثر من عدد يعزى لوحدات العنصر الثقالية الفراغية أو وحدات العناصر الذرية الممثلة بفترة العناصر الممثلة العددية الممثلة للثقالة الفراغية المحورية المكافئة

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