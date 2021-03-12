بالفيديو.. هوفارت يكشف حقيقة رحيله عن النصر

نواف السالم (صدى):
حسم الكرواتي ألين هوفارت، المدير الفني لفريق النصر، اليوم الجمعة، الجدل بشأن الرحيل عن النصر.
وقال هوفارت عبر برنامج " الديوانية " : " هذا السؤال تكرر كثيرًا، لا أفكر في أي شيء يتعلق بالتكهنات المثارة في هذا الشأن، التركيز الأن منصب على تحقيق الانتصارات".
وأضاف هوفارت : " وطالما أنا موجود على رأس الجهاز الفني لأصفر الرياض، سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق ".
وفي سياق أخر أكد على أن الفوز الذي تحقق على حساب الأهلي جاء في التوقيت المثالي تمامًا، حيث كان الفريق في حاجة ماسة إلى انتصار خارج القواعد لاستعادة الثقة.
وتابع "كنا في حاجة إلى ثلاث نقاط مهمة خارج الديار لاستعادة الثقة، وهو الأمر الذي حدث أمام الأهلي على ملعب رديف الجوهرة المشعة ".