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نادٍ يقاضي لاعبة بعد أن أعلنت حملها

Time منذ 32 دقيقة
Views 1769
نادٍ يقاضي لاعبة بعد أن أعلنت حملها

وكالات (صدى):
قررر نادي مانياغو بورودينوني الإيطالي لكرة الطائرة مقاضاة لاعبته لارا لوجلي؛ لأنها حملت، بدعوى أنها لم تبلغ الإدارة أنها كانت تخطط لإنجاب طفل.

وقالت اللاعبة إن ناديها قاضاها بعد أن أعلنت حملها، وأوضحت أنها كانت تعامل وكأنها فعلت شيئًا خبيثًا وغير مشروع.

واتهمها النادي بـ إخفاء رغبتها في أن تكون أمًّا، حيص قال إن اختيارها قاد فريق كرة الطائرة لأداء سيئ لبقية الموسم، ونتيجة لذلك فقد النادي أموال الرعاة.

وأضافت اللاعبة: عندما قرأت الوثيقة كنت غاضبة للغاية، ألعب الكرة الطائرة منذ 25 عامًا وقدمت لها كل شيء، قالوا إن امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا كان يجب أن تعرف ما إذا كانت تريد أن تنجب طفلًا أم لا وبالتالي كان عليَّ أن أقول شيئًا، متابعة: لم يقتصر الأمر على التشكيك في مهنيتي، لكنهم قارنوا الحمل بالسلوك الخبيث وغير المشروع، إنه أمر خطير للغاية.

 

Time واتساب
إيطاليا
نادي مانياغو بورودينوني

أحدث التعليقات

زائر
"العلميات الأمنية" هههههههههههه العمليات وليس العلميات
د محمد ماجد بخش
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
صحصح بعض العبرات تدمر حياه الإنسان صغير وكبير وخاصه أن فيه بعض حساس بزياده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وليش الطلا من الأصل إلى تصلي اكيد تحتاج تشيله مع كل وضوء

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