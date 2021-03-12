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بالفيديو.. سقوط الأعمدة الكهربائية واقتلاع النخيل بسبب العاصفة الرملية بحائل

Time منذ 36 دقيقة
Views 1782
بالفيديو.. سقوط الأعمدة الكهربائية واقتلاع النخيل بسبب العاصفة الرملية بحائل

عارف السويدي (صدى):
تسببت رياح عاصفة حمراء التي تشهدها المملكة اليوم الجمعة في اقتلاع النخيل وسقوط مجسم بجانب سقوط أعمدة التيار الكهربائي شمال حائل .

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين أعمدة الكهرباء وقد مالت وتكاد تسقط على الطريق من شدة العاصفة .

الجدير بالذكر أن الدفاع المدني بمنطقة حائل ووفقاً لتقرير رئاسة الأرصاد وحماية البيئة قد حذر في وقت سابق من تأثر أجواء عدد من مناطق المملكة ومنها منطقة حائل بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، داعياً الجميع إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة مستجدات حالة الطقس.

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حائل
العاصفة الترابية
الأعمدة الكهربائية

أحدث التعليقات

زائر
"العلميات الأمنية" هههههههههههه العمليات وليس العلميات
د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية هي درجة محورية مكافئة ممثلة عدديا لوحدة الذرة ووحدة العنصر بدلالة تمثيل مجموع وحداتهما المحددة لدرجتي الثقل أو الفراغ المحددين بتمثيل عدد وحدات الكتلة الفراغية المحورية الممثلة لنسبية الكتلة العددية الثقالية ونسبية الكتلة الثقالية الفراغية ونسبية الكتلة الفراغية المغناطيسية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
صحصح بعض العبرات تدمر حياه الإنسان صغير وكبير وخاصه أن فيه بعض حساس بزياده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وليش الطلا من الأصل إلى تصلي اكيد تحتاج تشيله مع كل وضوء

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