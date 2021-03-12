بالفيديو.. سقوط الأعمدة الكهربائية واقتلاع النخيل بسبب العاصفة الرملية بحائل

عارف السويدي (صدى):
تسببت رياح عاصفة حمراء التي تشهدها المملكة اليوم الجمعة في اقتلاع النخيل وسقوط مجسم بجانب سقوط أعمدة التيار الكهربائي شمال حائل .
وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين أعمدة الكهرباء وقد مالت وتكاد تسقط على الطريق من شدة العاصفة .
الجدير بالذكر أن الدفاع المدني بمنطقة حائل ووفقاً لتقرير رئاسة الأرصاد وحماية البيئة قد حذر في وقت سابق من تأثر أجواء عدد من مناطق المملكة ومنها منطقة حائل بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، داعياً الجميع إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة مستجدات حالة الطقس.
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