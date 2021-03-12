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بالفيديو.. شاب يروي قصة رسالة المنديل التي تركها لأستاذه السابق

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. شاب يروي قصة رسالة المنديل التي تركها لأستاذه السابق

علي القحطاني (صدى):
روى الشاب إبراهيم أبو طالب، قصة تركه رسالة شكر على منديل لأستاذه السابق الدكتور يوسف النملة، بعدما قابله في أحد المقاھي.

وقال أبو طالب خلال برنامج " ياهلا " إن الفكرة وردت له بعدما شاهد الدكتور النملة لشكر أستاذه على نصائحه وتوجيهاته له خلال الدراسة والتي كان أبرزها الاستمرار بمواجهة التحديات في العمل.

في حين قال الدكتور يوسف النملة إن الرسالة تلقاها مطلع عام 2019 وتأثر بها نفسياً وشعر بسعادة كبيرة جداً حينها؛ كونه لمس فيها الصدق.

وأشار إلى أن تأثير الرسالة يتواصل معه فكلما أراد رفع هرمون السعادة لديه يذهب لقراءة المنديل، موضحاً أنه اعتاد على التعامل مع طلابه على أنهم مشاريع ناجحة بالمستقبل.

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أحدث التعليقات

زائر
"العلميات الأمنية" هههههههههههه العمليات وليس العلميات
د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية هي درجة محورية مكافئة ممثلة عدديا لوحدة الذرة ووحدة العنصر بدلالة تمثيل مجموع وحداتهما المحددة لدرجتي الثقل أو الفراغ المحددين بتمثيل عدد وحدات الكتلة الفراغية المحورية الممثلة لنسبية الكتلة العددية الثقالية ونسبية الكتلة الثقالية الفراغية ونسبية الكتلة الفراغية المغناطيسية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
صحصح بعض العبرات تدمر حياه الإنسان صغير وكبير وخاصه أن فيه بعض حساس بزياده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وليش الطلا من الأصل إلى تصلي اكيد تحتاج تشيله مع كل وضوء

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