بالفيديو.. نصائح للمُتسوقين إلكترونياً لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال المالي

عادل الحربي (صدى):
قدم مُهتم بالتجارة الإلكترونية، نصائح للراغبين في التسوق إلكترونياً، لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال المالي.
وقال المُهتم بالتجارة الإلكترونية يوسف الدبيخي خلال برنامج "يا هلا" إن الشراء بالبطاقات الأساسية يعرّض المُتسوقين لعمليات الاحتيال المالي، ولكن وضع مبالغ مالية في البطاقات مُسبقة الدفع على قدر الشراء يجنبهم هذا الأمر.
وحذّر من ربطهم الأمان بوجود رمز قفل للموقع، مبيناً أنه يمكن التأكد من أمان المواقع السعودية عبر الدخول لمنصة "معروف"، وأما المواقع غير السعودية فيكون من خلال منصات التقييم.
وأوضح أن بعض مواقع التسوق الإلكتروني تتلاعب بالأسعار، كما أن هناك متاجر تلجأ لشراء التعليقات والتقييمات العالية لجذب المُتسوقين لها.