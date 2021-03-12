تويتر يطلق ميزة جديدة لهواتف "أندرويد" و"آيفون"

وكالات (صدى):
أطلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ميزة جديدة لإتاحة تحميل صور فائقة الدقة من نوع "4K"، على هواتف "أندرويد" و"آيفون".
وأكد تويتر على إمكانية إجراء عملية التحديث الجديد من تحميل "صور عالية الجودة"، بدقة تصل إلى 4096×4096 بيكسل، بدلًا من دقة الصور التي كانت متاحة سابقا، وهي "2K".
وأشار إلى أنه يمكن الحصول على تلك التقنيات الجديدة، بالانتقال إلى الإعدادات الخاصة بـ"تويتر" ثم الذهاب إلى الخصوصية، فـ"استخدام البيانات"، واختيار أيقونة تحميل "صور عالية الجودة"، والاختيار إما عن طريق بيانات الجوال والواي فاي أو الواي فاي فقط.