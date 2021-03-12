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تركيا: بدأنا اتصالات مع مصر ولا سبب يمنع تحسين علاقاتنا مع المملكة

Time منذ ساعة
Views 1960
تركيا: بدأنا اتصالات مع مصر ولا سبب يمنع تحسين علاقاتنا مع المملكة

أنقرة (صدى):
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، أن أنقرة بدأت اتصالات مع مصر سواء عبر الاستخبارات أو الخارجية.

وقال في تصريحات إنه "لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع المملكة، بدأنا اتصالاتنا مع مصر على الصعيد الدبلوماسي".

وأشار أوغلو، إلى عدم طرح تركيا ومصر أي شروط مسبقة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين، وذلك في معرض رده على سؤال بهذا الخصوص.

وأضاف: "لا يوجد أي شرط مسبق سواء من قبل المصريين أو من قبلنا حاليا، لكن ليس من السهل التحرك وكأن شيئا لم يكن بين ليلة وضحاها، في ظل انقطاع العلاقات لأعوام طويلة".

واستكمال "تطبيع العلاقات يتم لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خارطة طريق والاقدام على خطوات في تلك المواضيع".

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مصر
المملكة
تركيا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. اللهم اني اسألك اللطف والرحمة بعبادك يا رب يا كريم ، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نينا محمد وآله وصحبه اجمعين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
وماذا في هذا انت واياه يا هذا .............!!؟ .. ربنا قادر على كل شيء ..
زاير
نسمع جعجعه ولا نري طحين لكم سبعة سنين عجاف و لم تفعل شئ.
ابو محمد 😎 ✍️
خبر ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا وعلى الاجواد .. آمين ..

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