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سفير بريطانيا لدى اليمن: معاملة الحوثيين غير الإنسانية أدت لكارثة مخيم صنعاء

Time منذ 24 دقيقة
Views 1513
سفير بريطانيا لدى اليمن: معاملة الحوثيين غير الإنسانية أدت لكارثة مخيم صنعاء

لندن (صدى):
أعرب السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون عن صدمته من إطلاق مليشيات الحوثي المدعومة من إيران النار على مركز للمهاجرين في صنعاء.

وأكد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف وموثوق به، وإحصاء دقيق للقتلى والجرحى.

وقال إن معاملة المليشيات المدعومة من إيران غير الإنسانية للمهاجرين أدت لكارثة مخيم صنعاء، مضيفًا : على الحوثيين تغيير موقفهم من المهاجرين وتوفير المعاملة الكريمة لهم.

وكان حريق هائل، في وقت سابق، قد اندلع بمركز احتجاز مهاجرين خاضع لسيطرة المليشيات الحوثية مما أسفر عن مصرع وإصابة المئات.

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سفير بريطانيا لدى اليمن
مخيم صنعاء

أحدث التعليقات

ابو هتان الشريف
يعني مااااااهو.... الجديد يادكتووور
ابو هتان الشريف
يعني ماهو،،،،،! الجديد😀
واضح*** وصريح***
أحسن تستاهل أنت وهالمتين،هاللي مسوي زحمة هو ويا عصاه،ليت من سجدكم بهافي هالبرحة..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..

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