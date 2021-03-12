يوتيوب يحذف أكثر من 30 ألف فيديو مضلل عن لقاحات كورونا

وكالات (صدى):
أعلنت منصة يوتيوب عن إزالتها أكثر من 30 ألف فيديو خلال الستة أشهر الماضية تضمنوا جميعا معلومات مضللة عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
ويأتي ذلك في وقت تُظهر فيه الاستطلاعات تردد ما لا يقل عن 30% من الأمريكيين بشأن تلقي اللقاح.
وتقوم سياسة يوتيوب، بشأن المحتويات التي تناقش كوفيد-19 منذ أكتوبر الماضي المعلومات التي تتناقض مع إجماع الخبراء الصحيين حول العالم وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
كما تقوم المنصة بمعاقبة الحسابات التي تنشر تلك المحتويات مما يعرضها إلى إمكانية الحظر الدائم إذا استمرت في انتهاك سياسة يوتيوب.