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يوتيوب يحذف أكثر من 30 ألف فيديو مضلل عن لقاحات كورونا

Time منذ 34 دقيقة
Views 1615
يوتيوب يحذف أكثر من 30 ألف فيديو مضلل عن لقاحات كورونا

وكالات (صدى):
أعلنت منصة يوتيوب عن إزالتها أكثر من 30 ألف فيديو خلال الستة أشهر الماضية تضمنوا جميعا معلومات مضللة عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في وقت تُظهر فيه الاستطلاعات تردد ما لا يقل عن 30% من الأمريكيين بشأن تلقي اللقاح.

وتقوم سياسة يوتيوب، بشأن المحتويات التي تناقش كوفيد-19 منذ أكتوبر الماضي المعلومات التي تتناقض مع إجماع الخبراء الصحيين حول العالم وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

كما تقوم المنصة بمعاقبة الحسابات التي تنشر تلك المحتويات مما يعرضها إلى إمكانية الحظر الدائم إذا استمرت في انتهاك سياسة يوتيوب.

 

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لقحات كورونا

أحدث التعليقات

ابو هتان الشريف
يعني مااااااهو.... الجديد يادكتووور
ابو هتان الشريف
يعني ماهو،،،،،! الجديد😀
واضح*** وصريح***
أحسن تستاهل أنت وهالمتين،هاللي مسوي زحمة هو ويا عصاه،ليت من سجدكم بهافي هالبرحة..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..

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