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فقهاء يجيزون شراء لقاحات كورونا من أموال الزكاه

Time منذ ساعة
Views 1885
فقهاء يجيزون شراء لقاحات كورونا من أموال الزكاه

علي القحطاني (صدى):
أكد فقهاء منظمة التعاون الإسلامي على جواز شراء لقاحات كورونا للفقراء من أموال الزكاه .

جاء ذلك خلال الندوة الفقهية التي شهدتها المنظمة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وكوادر طبية ، حيث أثمرت المداولات عن اعتبار الإنفاق على شراء اللقاحات من باب " وفي سبيل الله " المذكور في الآية الكريمة التي ذكرات أبواب الزكاه .

كما أكد الفقهاء أن هذا الأمر يصبح واجب إذا دعا إليه ولي الأمر وذلك لحفظ الأنفس بإعتبار وباء كورونا يهدد البشرية جمعاء ، كذلك دعا الفقهاء الدول القادرة على مساعدة الدول الفقيرة على شراء اللقاح .

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منظمة التعاون الإسلامي
الزكاه
كورونا
لقاح كورونا

أحدث التعليقات

ابو هتان الشريف
يعني مااااااهو.... الجديد يادكتووور
ابو هتان الشريف
يعني ماهو،،،،،! الجديد😀
واضح*** وصريح***
أحسن تستاهل أنت وهالمتين،هاللي مسوي زحمة هو ويا عصاه،ليت من سجدكم بهافي هالبرحة..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..

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