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بالفيديو.. نهار عرعر يتحول إلى ليل بسبب العاصفة الترابية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. نهار عرعر يتحول إلى ليل بسبب العاصفة الترابية

عرعر (صدى):
تأثرت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم الجمعة بشدة بالعاصفة الترابية التي ضربت المدينة منذ الصباح الباكر .

ونشر الدكتور عبد الله المسند أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم فيديو لعرعر قبل دقائق من مثول الخبر للنشر ، حيث كان مدى الرؤية صفر ،وتحول نهار عرعر إلى ليل في العاشرة صباحاً ، وسط تحذيرات من قبل الأرصاد الجوية والمرور لقائدي المركبات .

وأكد الدكتور عبد الله المسند أن العاصفة الغبارية المرتقبة تشكلت في السادسة ونصف صباحاً في الجوف والحدود الشمالية وجنوب الأردن وهي تتحرك بإتجاه الجنوب والجنوب الشرقي بسرعة أفقية تتراوح بين 70 – 90 كم / الساعة ، وسجلت هبات الرياح في القريات 97 كم / الساعة .

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عرعر
الحدود الشمالية
العاصفة الترابية

أحدث التعليقات

ابو هتان الشريف
يعني مااااااهو.... الجديد يادكتووور
ابو هتان الشريف
يعني ماهو،،،،،! الجديد😀
واضح*** وصريح***
أحسن تستاهل أنت وهالمتين،هاللي مسوي زحمة هو ويا عصاه،ليت من سجدكم بهافي هالبرحة..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..

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