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إسرائيل تضرب ناقلات نفط إيرانية منذ عام 2019

Time منذ ساعة
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إسرائيل تضرب ناقلات نفط إيرانية منذ عام 2019

وكالات (صدى):
كشفت تقارير أمريكية، عن توجيه إسرائيل ضربات باستمرار لناقلات النفط الإيرانية منذ عام 2019، حيثاكتفت طهران "بالتزام الصمت" حتى لا تظهر بمظهر الضعيف.

ويأتي ذلك بعد أيام من كشف إسرائيل عن تعرض إحدى سفنها إلى هجوم في خليج عُمان، قالت إن إيران تقف خلفه.

وذكرت التقارير أن تل أبيب استهدفت منذ 2019 العديد من السفن الإيرانية التي كانت متجهة إلى سوريا محملة بالنفط.

وأضافت التقارير أن الهجمات الإسرائيلية على سفن النفط الإيرانية تمت بالتنسيق مع واشنطن، فيما لم تعلن إيران عن الهجمات الإسرائيلية على سفنها حتى " لا تبدو علامة ضعف".

أشارت إلى أن الهجمات الإسرائيلية طالت 12 ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا.

في حين قال مسؤولون أميركيون إن بعض الهجمات طالت سفنا إيرانية تنقل أسلحة في المنطقة، فيما رفضت إسرائيل التعليق على هذه التقارير.

 

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السفن الإيرانية

أحدث التعليقات

ابو هتان الشريف
يعني مااااااهو.... الجديد يادكتووور
ابو هتان الشريف
يعني ماهو،،،،،! الجديد😀
واضح*** وصريح***
أحسن تستاهل أنت وهالمتين،هاللي مسوي زحمة هو ويا عصاه،ليت من سجدكم بهافي هالبرحة..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..

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