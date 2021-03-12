الشباب يساند أحد المشجعين بعد تعرضه لأزمة

نواف السالم (صدى):
بادر نادي الشباب بمساعدة مشجع له تعرض لأزمة في العمل، حيث عرض مسؤولو نادي الشباب المساعدة والدعم له.
وفقد مشجع الشباب،محسن الفريدي صاحب الـ49 عامًا، وظيفته حيث تواصل الرئيس التنفيذي، خليف الهويشان، ليعرض على الفريدي العمل بين جدران النادي، أو في أحد المصانع بالرياض.
وقال المشجع : «فضلت نادي الشباب عن الفرص التي وصلت مقابل رواتب مغرية، فأنا عاشق ومحب لنادي الشباب، ومخلص لهذا الكيان الكبير».
وأضاف أن مسؤولو النادي حرصوا على توفير سيارة جديدة لكي يتمكن الفريدي من اللحاق بفرصة العمل في النادي.
وتابع الفريدي: «بادرة طيبة وإنسانية وهذه المكافأة أسعدتني، الجميع سعيد من تفاعل إدارة الشباب مع مشكلتي، ولا أستطيع إيفاء الإدارة حقها، وعاجز عن الكلام، كما أنها كانت المرة الأولى التي أتحدث خلالها مع إدارة النادي، فالنادي ليس ناديا رياضيا فقط بل يقوم بأعمال إنسانية ورياضية وثقافية واجتماعية».