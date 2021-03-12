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عبد الرحمن بن مساعد يتراجع عن تصريح تلفزيوني حول دور الإعلام في نقل الانجازات

Time منذ 38 دقيقة
Views 1934
عبد الرحمن بن مساعد يتراجع عن تصريح تلفزيوني حول دور الإعلام في نقل الانجازات

الرياض (صدى):
تراجع سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن تصريح تليفزيوني حول دور الإعلام في نقل الإنجازات .

وأكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد أن تراجعه عن هذا التصريح بعد توضيح الإعلامي والكاتب الصحفي عضوان الأحمري حول حقيقة دور الإعلام وأن المسؤول الحقيقي عن نقل الإنجازات هو العلاقات العامة والدبلوماسية ووزارة الخارجية والسياحة ومخالطة الناس.

وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد في تغريدة له عبر " تويتر " : اليوم غرد الأستاذ عضوان موضحًا أنه من الجهل بالإعلام الإعتقاد أن دوره نقل الإنجازات أو الدفاع عن البلد .

وتابع " بن مساعد " : لأن الأستاذ عضوان اعلامي متمرس ومتخصص في الإعلام وأنا لست كذلك.. أتراجع عما قلت وأقول أن إعلامنا في الخارج يؤدي دوره على أكمل وجه والقصور إن وُجِد فهو في فهمنا لدور الإعلام .

وكان الأمير عبد الرحمن بن مساعد قد انتقد في لقاح تليفزيوني بالأمس عدم توضيح الإعلام الخارجي في الغرب والولايات المتحدة الإنجازات الكبيرة التي تشهدها المملكة وحمًله المسؤولية.

Time واتساب
عبد الرحمن بن مساعد
الإعلام
الانجازات

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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ابوسيف
للإسف انحدار في نحدار
هيمو~☃️
نسأل الله العافية والسلامة فيه أطفال بأفريقيا يموتون جوع سنوياً وهنالك فساق يلعبون بنعمة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
e.alofi
تراكم فاهمين الموضوع غلط يخوان المرأة الي في الفيديو بالعكس طيبة وتعامل العاملة أحسن معاملة حتى انها شاريه لها جوال جديد ومع كذا هي وجدت مقطع فيديو لنفس الشغالة وهي تطنز بكفيلتها وواضح ف الفيديو وصدق المثل إلي يقول (اعمل خيراً تجد شراً) 🤷‍♂️ العاملة ناكره للجميل

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