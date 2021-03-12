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علامات تدل على أن هاتفك تعرض للاختراق

Time منذ 59 دقيقة
Views 1993
علامات تدل على أن هاتفك تعرض للاختراق

وكالات (صدى):
كشف خبراء في عالم التقنية عن علامات التي يمكن من خلالها اكتشاف تعرض الهاتف الاختراق.

وتعتبر برمجيات (Adware) نوع من البرمجيات الضارة التي تغمر هاتفك أو التطبيقات المصابة بها بإعلانات منبثقة مزعجة يصعب أو يستحيل التخلص منها ولن تختفي بمرور الوقت، مما يؤدي إلى ظهور الكثير من المشاكل في تجربة استخدام الهاتف.

وإذا لاحظت أن بطارية هاتفك بدأ تستهلك الطاقة فجأة بسرعات عالية وفي فترات قريبة من شحنها بالكامل، فهذا يعني غالباً أن لديك برنامج تجسس يعمل في الخلفية لجمع معلوماتك.

وتعتبر أفضل طريقة لملاحظة ذلك، هو فتح قائمة التطبيقات بشكل دوري والتحقق من التطبيقات المثبتة في هاتفك الذكي، وإذا وجدت أن هناك تطبيقا غير معروف أو أنك متأكد من عدم تثبيته سابقاً، فلا تحاول فتحه بل قم بحذفه فوراً وبلا تردد.

بالإضافة إلى تعطل الهاتف أو توقفه عن العمل فجأة، وتعطل الهاتف بشكل مفاجئ دليل على أنه مصاب بإحدى البرمجيات الضارة.

ويعتبر ارتفاع درجة حرارة البطارية غير المبرر، من هذه العلامات، كما يجب أن يلاحظ المستخدم أداء الهاتف إذا كان تعرض لبطء مفاجئ أو عدم استجابة للأوامر أو تكرار تشغيله وإطفائه فذلك يعني اختراق.

 

Time واتساب
اختراق
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الاختراق

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ابوسيف
للإسف انحدار في نحدار
هيمو~☃️
نسأل الله العافية والسلامة فيه أطفال بأفريقيا يموتون جوع سنوياً وهنالك فساق يلعبون بنعمة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
e.alofi
تراكم فاهمين الموضوع غلط يخوان المرأة الي في الفيديو بالعكس طيبة وتعامل العاملة أحسن معاملة حتى انها شاريه لها جوال جديد ومع كذا هي وجدت مقطع فيديو لنفس الشغالة وهي تطنز بكفيلتها وواضح ف الفيديو وصدق المثل إلي يقول (اعمل خيراً تجد شراً) 🤷‍♂️ العاملة ناكره للجميل

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