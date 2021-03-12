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"الأرصاد" تحذر ثلاث مناطق من رياح وأتربة مثارة اليوم

Time منذ ساعة
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"الأرصاد" تحذر ثلاث مناطق من رياح وأتربة مثارة اليوم

مكة المكرمة (صدى):
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة منطقة تبوك من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة في تبوك وتيماء وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً .

كما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية منطقة مكة المكرمة " الطائف ، المويه ، تربة ، رنية " من الرياح النشطة والأتربة المثارة وذلك من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً .

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن منطقة المدينة المنورة ستشهد نفس الحالة الجوية في ينبع وذلك من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء.

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تبوك
مكة المكرمة
المدينة المنورة
المركز الوطني للأرصاد الجوية

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ابوسيف
للإسف انحدار في نحدار
هيمو~☃️
نسأل الله العافية والسلامة فيه أطفال بأفريقيا يموتون جوع سنوياً وهنالك فساق يلعبون بنعمة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
e.alofi
تراكم فاهمين الموضوع غلط يخوان المرأة الي في الفيديو بالعكس طيبة وتعامل العاملة أحسن معاملة حتى انها شاريه لها جوال جديد ومع كذا هي وجدت مقطع فيديو لنفس الشغالة وهي تطنز بكفيلتها وواضح ف الفيديو وصدق المثل إلي يقول (اعمل خيراً تجد شراً) 🤷‍♂️ العاملة ناكره للجميل

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