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بالصور.. أمير جازان يدشّن مشروعات تنموية وخدمية بالعارضة بأكثر من 423 مليوناً

Time منذ 25 دقيقة
Views 1478
بالصور.. أمير جازان يدشّن مشروعات تنموية وخدمية بالعارضة بأكثر من 423 مليوناً

جازان (صدى):
قام أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، بزيارة محافظة العارضة، أ وذلك ضمن جولاته التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ودشن الأمير خلال الجولة، حزمة من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة تصل تكلفتها لأكثر من 423 مليون ريالً..

كما افتتح الأمير مقر المركز الحضاري بالمحافظة، وعدداً من المشروعات التابعة لوزارات التعليم، والشؤون البلدية والقروية، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف، وشركة الكهرباء، وجمعية البر الخيرية، وشاهد عرضاً مصوراً للمشروعات الجديدة.

Time واتساب
جازان
العارضة
أمير جازان
الأمير محمد بن ناصر

أحدث التعليقات

e.alofi
تراكم فاهمين الموضوع غلط يخوان المرأة الي في الفيديو بالعكس طيبة وتعامل العاملة أحسن معاملة حتى انها شاريه لها جوال جديد ومع كذا هي وجدت مقطع فيديو لنفس الشغالة وهي تطنز بكفيلتها وواضح ف الفيديو وصدق المثل إلي يقول (اعمل خيراً تجد شراً) 🤷‍♂️ العاملة ناكره للجميل
سعيد
وش ذا الجيش اللي مو قادر على الحوثيين يعتمد على غيره في الحرب
برنس
الحمدلله على نعمة العقل يارب سترك يارب سترك
e.alofi
وش نصيد اجل براعص🦎🤣😹🙆‍♂️ هههه مالنا نوجه إلا برا لأفريقيا عز الله انها عزز
ا
يركضون ركض لخراب البيوت

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