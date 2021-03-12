مباريات اليوم الجمعة

وكالات (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق، فيما تغيب مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم.
الدوري الإنجليزي الممتاز
يستضيف نيوكاسل نادي أستون فيلا في الجولة الـ28 في تمام الساعة 23:00 مساءًا بتوقيت المملكة.
الدوري الإسباني
يحل فالنسيا ضيفًا على ليفانتي صاحب المركز الـ11 في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، وذلك في تمام الساعة 23:00 مساءًا.
الدوري الإيطالي
يلعب لاتسيو أمام نادي كروتوني صاحب المركز الأخير في تمام الساعة 17:00، كما يلتقي أتالانتا الذي يسعى للدخول للمربع الذهبي بفريق سبيزيا 22:45.
الدوري القطري
توجد قمة قوية تجمع بين الريان صاحب المركز الثالث والعربي المتواجد بالمرتبة الخامسة من جدول الترتيب في تمام الساعة 18:15، وفي نفس التوقيت يلعب الخور أمام قطر، بينما يواجه نادي الغرافة فريق الأهلي القطري في تمام الساعة 15:45.
الدوري المصري
تشهد الجولة الـ16 من الدوري المصري لقاء وحيد يجمع بين سموحة وأسوان الذي تحسن مستواه كثيرًا تحت قيادة المدير الفني الجديد علاء عبد العال، وذلك في تمام الساعة 16:00 بتوقيت المملكة.