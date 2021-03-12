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بايدن يأمر ببدء تطعيم كل البالغين الأمريكيين قبل مطلع شهر مايو القادم

Time منذ ساعة
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بايدن يأمر ببدء تطعيم كل البالغين الأمريكيين قبل مطلع شهر مايو القادم

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وجّه أمرا لكل الولايات لبدء تطعيم كل البالغين الأمريكيين قبل الأول من شهر مايو القادم.

وأكد بايدن في خطاب للشعب الأمريكي أمس بمناسبة مرور عام على أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، أن إدارته لن تتخاذل أبدا في هزيمة الفيروس، لافتا الانتباه إلى المعاناة التي عاشها الآلاف من الأمريكيين جراء فقدانهم أحباء لهم بسبب فيروس كورونا.

كما تطرق الرئيس الأمريكي في خطابه إلى الآثار التي تسببت بها الجائحة على المجتمع، لا سيما الصغار منهم الذين حرمتهم الجائحة من الوصول إلى مدارسهم بشكل طبيعي.

وقال بايدن: إن إدارته باتت تحرز تقدما ملموسا في مواجهة فيروس كورونا، مجددا نصيحته بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من تفشي الفيروس.

وأشار إلى إدارته عملت بالتعاون مع مصنعي اللقاحات، لتوفير ملايين اللقاحات لتطعيم الأمريكيين، مؤكدا حرصه على تعزيز جهود توزيع اللقاح على نطاق واسع من خلال نشر العديد من العيادات المتنقلة وتوفير اللقاحات في الصيدليات، إضافة إلى تقديم اللقاحات في المنازل للحالات الطارئة.

وأعلن عن إنشاء موقع إلكتروني مخصص لتحديد مراكز توزيع اللقاحات في مختلف الولايات.

Time واتساب
أمريكا
جو بايدن

أحدث التعليقات

e.alofi
تراكم فاهمين الموضوع غلط يخوان المرأة الي في الفيديو بالعكس طيبة وتعامل العاملة أحسن معاملة حتى انها شاريه لها جوال جديد ومع كذا هي وجدت مقطع فيديو لنفس الشغالة وهي تطنز بكفيلتها وواضح ف الفيديو وصدق المثل إلي يقول (اعمل خيراً تجد شراً) 🤷‍♂️ العاملة ناكره للجميل
سعيد
وش ذا الجيش اللي مو قادر على الحوثيين يعتمد على غيره في الحرب
برنس
الحمدلله على نعمة العقل يارب سترك يارب سترك
e.alofi
وش نصيد اجل براعص🦎🤣😹🙆‍♂️ هههه مالنا نوجه إلا برا لأفريقيا عز الله انها عزز
ا
يركضون ركض لخراب البيوت

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