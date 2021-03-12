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شركة إمداد توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين

Time منذ ساعة
Views 1518
شركة إمداد توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين

الرياض (صدى):
كشفت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: موظف خدمة العملاء، مشرف العمليات، مدير العمليات، موظف الاستقبال، مشرف ضمان الجودة.

وأشارت شركة إمداد، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 مارس 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:  من هنـــــــــــا

Time واتساب
الرياض
وظائف إدارية
شركة إمداد

أحدث التعليقات

e.alofi
تراكم فاهمين الموضوع غلط يخوان المرأة الي في الفيديو بالعكس طيبة وتعامل العاملة أحسن معاملة حتى انها شاريه لها جوال جديد ومع كذا هي وجدت مقطع فيديو لنفس الشغالة وهي تطنز بكفيلتها وواضح ف الفيديو وصدق المثل إلي يقول (اعمل خيراً تجد شراً) 🤷‍♂️ العاملة ناكره للجميل
سعيد
وش ذا الجيش اللي مو قادر على الحوثيين يعتمد على غيره في الحرب
برنس
الحمدلله على نعمة العقل يارب سترك يارب سترك
e.alofi
وش نصيد اجل براعص🦎🤣😹🙆‍♂️ هههه مالنا نوجه إلا برا لأفريقيا عز الله انها عزز
ا
يركضون ركض لخراب البيوت

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