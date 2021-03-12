شركة إمداد توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين

الرياض (صدى):
كشفت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: موظف خدمة العملاء، مشرف العمليات، مدير العمليات، موظف الاستقبال، مشرف ضمان الجودة.
وأشارت شركة إمداد، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 مارس 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: من هنـــــــــــا