كارتيرون يتولى تدريب الزمالك رسميًا

وكالات (صدى):
كشف نادي الزمالك المصري، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان نادي التعاون رحيل كارتيرون رسمياً عن الفريق، فيما أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات جماهير الزمالك محلياً وقارياً.
وأكدت اللجنة، أن قرار تعيين كارتيرون جاء لخبرته الكبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الأفريقي والسوبر المصري، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي.
ومن الجدير بالذكر، أن نادي التعاون أعلن في وقت سابق رحیل كارتيرون، وذلك بناءً على الاتفاق الذي تم بین إدارة النادي والمدير الفني الفرنسي، لافتًا إلى أنه تم فسخ التعاقد بالتراضي بین الطرفین.