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كارتيرون يتولى تدريب الزمالك رسميًا

Time منذ 41 دقيقة
Views 1543
كارتيرون يتولى تدريب الزمالك رسميًا

وكالات (صدى):
كشف نادي الزمالك المصري، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان نادي التعاون رحيل كارتيرون رسمياً عن الفريق، فيما أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات جماهير الزمالك محلياً وقارياً.

وأكدت اللجنة، أن قرار تعيين كارتيرون جاء لخبرته الكبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الأفريقي والسوبر المصري، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر، أن نادي التعاون أعلن في وقت سابق رحیل كارتيرون، وذلك بناءً على الاتفاق الذي تم بین إدارة النادي والمدير الفني الفرنسي، لافتًا إلى أنه تم فسخ التعاقد بالتراضي بین الطرفین.

 

 

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ابو عمار
سلامات
ابو عمار
اتصور ان الجريمه وقعت في منزل العائله في الرياض وذلك بأعتداء الزوج على زوجته بالضرب ولما حصلت الوفاه لزوجه بأي سبب قرر الزوج مستعين بشيطانه التخلص من الجثه عن طريق اشعال السياره في الطريق فأخذ العائله و وضعهم بالسياره متجها الى الطائف وفي الطريق توقف واخرج الاطفال و وضعهم على الفرشه ثم ترك الزوجه في المقعد الامامي واشعل النار في السياره ولكن تذكر بعض الاشياء الهامه في السياره فدخل مسرعا لسياره لاخذ اوارقه او محفظته و خرج مسرعا من السياره قبل ان تلتهما النار واصتدم بالشاحنه التي كانت تسير في الطريق اثناء خروجه من سيارته وبالتالي لقي حتفه ليلحق بالزوجه
زاير
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