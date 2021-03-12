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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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المملكة

أحدث التعليقات

ابو عمار
سلامات
ابو عمار
اتصور ان الجريمه وقعت في منزل العائله في الرياض وذلك بأعتداء الزوج على زوجته بالضرب ولما حصلت الوفاه لزوجه بأي سبب قرر الزوج مستعين بشيطانه التخلص من الجثه عن طريق اشعال السياره في الطريق فأخذ العائله و وضعهم بالسياره متجها الى الطائف وفي الطريق توقف واخرج الاطفال و وضعهم على الفرشه ثم ترك الزوجه في المقعد الامامي واشعل النار في السياره ولكن تذكر بعض الاشياء الهامه في السياره فدخل مسرعا لسياره لاخذ اوارقه او محفظته و خرج مسرعا من السياره قبل ان تلتهما النار واصتدم بالشاحنه التي كانت تسير في الطريق اثناء خروجه من سيارته وبالتالي لقي حتفه ليلحق بالزوجه
زاير
رحاء لا احد يعلم صندوق الاستثمارات العامه او نزاهه.
زاير
وزارة العدل تنافس ابليس اللعين في خراب البيوت و نشر الطلاق.
شاهد
هذا ديووووووووث بنمره وإسـتـماره....كلاً يرقعها وهي مبسوطه وهويتفرج...

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