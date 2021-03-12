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«العدل» تكشف كيفية استخراج صك الطلاق إلكترونيًا

Time منذ ساعة
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«العدل» تكشف كيفية استخراج صك الطلاق إلكترونيًا

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل، اليوم الجمعة، كيفية استخراج صك الطلاق إلكترونيًا، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

ووجه مستفيد سؤالًا إلى حساب "التواصل العدلي" التابع لوزارة العدل؛ حيث قال: "‏كيف اقدر أستخرج صك الطلاق إلكترونيا جاتني رسالة على الجوال تفيد بأنه تم إصدار صك الطلاق، أنا أبي الصك كيف أستخرجه ".

وأجاب حساب التواصل العدلي: "في حالة صدور الصك يمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://najiz.moj.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=%2FHome%2FDashboard والضغط على أيقونة الحالات الإجتماعية ثم الوثائق المعتمدة".

Time واتساب
وزارة العدل
صك الطلاق

أحدث التعليقات

ابو عمار
سلامات
ابو عمار
اتصور ان الجريمه وقعت في منزل العائله في الرياض وذلك بأعتداء الزوج على زوجته بالضرب ولما حصلت الوفاه لزوجه بأي سبب قرر الزوج مستعين بشيطانه التخلص من الجثه عن طريق اشعال السياره في الطريق فأخذ العائله و وضعهم بالسياره متجها الى الطائف وفي الطريق توقف واخرج الاطفال و وضعهم على الفرشه ثم ترك الزوجه في المقعد الامامي واشعل النار في السياره ولكن تذكر بعض الاشياء الهامه في السياره فدخل مسرعا لسياره لاخذ اوارقه او محفظته و خرج مسرعا من السياره قبل ان تلتهما النار واصتدم بالشاحنه التي كانت تسير في الطريق اثناء خروجه من سيارته وبالتالي لقي حتفه ليلحق بالزوجه
زاير
رحاء لا احد يعلم صندوق الاستثمارات العامه او نزاهه.
زاير
وزارة العدل تنافس ابليس اللعين في خراب البيوت و نشر الطلاق.
شاهد
هذا ديووووووووث بنمره وإسـتـماره....كلاً يرقعها وهي مبسوطه وهويتفرج...

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