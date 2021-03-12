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المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

Time منذ ساعة
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المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد، مبينا أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

كما أصدر المركز تنبيها تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ، مشيرا إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

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المدينة المنورة

أحدث التعليقات

abdul
عين الصواب
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
أبو كنان
لكن بالمقارنة على حجم السكان فيكون متوسط ما يهدره الصيني : 60كيلو غرام تقريبا ؛ 1500 مليون نسمة / 91 مليون طن ( 1500000000 تقسيم 91000000000 كيلو غرام يساوي 60 كيلو غرام تقريبا الهند: بنفس الطريقة 48 كيلو غرام سنويا للفرد تقريبا. اليابان 61 كيلو غرام للفرد تقريبا! أمريكا: 67 كيلو غرام تقريبا للفرد! ........إلخ والله تعالى أعلم
أبو كنان
لله دركم يا أبطال، دكوا حصون الإنقلابيين الحوثيين والخوارج عملاء إيران وألعوبة أعداء الله.. مزقوهم وفرقوا شملهم وأفشلوا مخطط الأعداء في السيطرة على المنطقة ونشر الظلم والفساد والاستبداد والفقر والتخلف والشرك بالله..
أبو كنان
اللهم وفق الاتحاد للفوز على الهلال وتحقيق البطولة

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