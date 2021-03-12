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الاحتياطيات الأجنبية لدى المملكة بالخارج تغطي الواردات لمدة 38 شهرًا

Time منذ 23 دقيقة
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الاحتياطيات الأجنبية لدى المملكة بالخارج تغطي الواردات لمدة 38 شهرًا

الرياض (صدى):
كشفت تقارير صحافية اقتصادية، أمس الخميس، أن الاحتياطيات الأجنبية لدى المملكة في الخارج، تغطي وارداتها لمدة 38 شهرا؛ حيث وصلت إلى 1.7 تريليون ريال بنهاية ديسمبر الماضي.

وبلغت قيمة الواردات الواردات في الشهر نفسه نحو 44.9 مليار ريال، كما أن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل 6.3 ضعف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، ويفوق المعدل في المملكة المتوسط عالميا بنسبة 531%.

ويعطي هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن المساعدة في تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية.

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