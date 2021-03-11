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القبض على شخص دخل إحدى المدن الرياضية أثناء إقامة مباراة بمكة

Time منذ ساعة
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القبض على شخص دخل إحدى المدن الرياضية أثناء إقامة مباراة بمكة

مكة المكرمة (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يتباهى عبر حسابه بدخول إحدى المدن الرياضية أثناء إقامة إحدى مباريات كرة القدم وتوثيق ذلك ونشره، ما يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الرياضة ، فقد تم - بفضل الله - القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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مكة المكرمة

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