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مشروع نيوم يوفر وظائف شاغرة للجنسين

Time منذ 22 دقيقة
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مشروع نيوم يوفر وظائف شاغرة للجنسين

تبوك (صدى):
كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأوضحت إدارة المشروع، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل تكنولوجيا الأفراد: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو الموارد البشرية)، أو المجالات ذات الصلة، مدير علاقات الموظفين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهندس أول التكلفة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (مسح الكميات، أو الهندسة، أو إدارة المشاريع والبناء، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 مارس 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:  من هنــــــــــــا

 

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الفراغ الممثل لوحدة مجموع ذرات الغنصر & والفراغ الممثل لدرجة ثبات وحدة المجموع & والفراغ الممثل لوحدة مجموع ذرات العناصر . لهم درجة تمثيل عددية خاصة بكل عنصر حيث وحدات ذرات العنصر تمثل بوحدات العناصر العددية ووحدات ذرات العناصر تمثل بوحدات العنصر الذرية
د محمد ماجد بخش
كل عنصر له تمثيله العددي و الفراغي والثقالي والمغناطيسي الخاص بوحدات تمثيل مجموع وثبات ودرجة ثقل وحدة تمثيل ذراته
د محمد ماجد بخش
نشرت قبل عقدين جدول القرن 22 للعناصر حيث يتكون من ثلاث ثمانيات متداخلة ممثلة لفترة العشرين لواقع مرئي ومشاهد 2.8.8 أو 8.2.8 أو 8.8.2 وهي في الواقع المغناطيسي الممثل بالواقع الافتراضي الثقالي 8.8.8 على نحو 2.6 أو 2.2.6 أو 2.2.6.2.6.2.2 أو 2.2.6.2.2.6.2 وهكذا بحسب الفترة الممثلة للوحدات الفراغية الممثلة للثقالة العددية بدلالة مجموع الذرات الممثلة لوحدة العنصر أو دلالة مجموع العناصر العددية الممثلة لوحدة ذرة العنصر
د محمد ماجد بخش
التعامل بتمثيل التقاء الذرة بوحدة تحت ذرية أو انتاجها من المجموع الذري وليس من الذرة وحدها بغير أو بعد تحللها المغناطيسي فراغيا وثقاليا معا بدلالة إعادة تمثيل وتكوين وحدة ثبات المجموع الجديد الممثل للوحدة الكلية أو الثقل المغناطيسي الممثل للوحدة المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
باستمرار نجد أن 4 وحدات طاقة تمثل بوحدة الثقالة المغناطيسية كذلك 4 وحدات مغناطيسية تمثل لوحدة ثقالية لذلك كانت الجسيمات تحت الذرية الصادرة عن إثارة المجموع الذري والمنسوبة لطاقة الذرة تزييف الواقع وتشويه للحقيقة

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