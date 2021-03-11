مشروع نيوم يوفر وظائف شاغرة للجنسين

تبوك (صدى):
كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.
وأوضحت إدارة المشروع، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل تكنولوجيا الأفراد: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو الموارد البشرية)، أو المجالات ذات الصلة، مدير علاقات الموظفين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهندس أول التكلفة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (مسح الكميات، أو الهندسة، أو إدارة المشاريع والبناء، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد)، أو المجالات ذات الصلة.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 مارس 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: من هنــــــــــــا