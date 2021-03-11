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بيان أوروبي أمريكي مشترك يدين الهجوم الحوثي على مدينة مأرب وتصعيدها ضد المملكة

Time منذ 14 دقيقة
Views 1253
بيان أوروبي أمريكي مشترك يدين الهجوم الحوثي على مدينة مأرب وتصعيدها ضد المملكة

واشنطن (صدى):
أعربت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عن إدانتها للهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب اليمنية، والتصعيد الكبير للهجمات التي شنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن هجوم الحوثيين على مأرب يفاقم من الأزمة الإنسانية الحادة التي يواجهها المواطنون اليمنيون.

وقال البيان الأوروبي الأمريكي المشترك أمس: إن جهودنا الدبلوماسية المتجددة لإنهاء الصراع في اليمن، بدعم من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وبدعم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والمجتمع الدولي، تقدم أفضل أمل لإنهاء هذه الحرب، حاثةً الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة للسلام وإنهاء التصعيد المستمر.

كما جددت التزامها الراسخ بأمن وسلامة التراب السعودي، وإعادة الاستقرار والهدوء على طول الحدود السعودية-اليمنية، مؤكدةً دعمها القوي لحل سريع للصراع اليمني، يجلب الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه بالمنطقة، ويفيد الشعب اليمني بشكل فوري.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يهديكِ وييسر لكِ الهدى
؟؟؟؟
اسلكم بالله هذي نصيحه ام استخفاف الله يشفيها ويشفي من نشر الخبر
بلبل البحر
الحمد لله على نعمة الأمن وعلى نعمة تطبيق شرع الله تعالى
¥ ولد نجد ¥
الخروف مسوي نفسه اسد😂😂😂😂
؟؟؟؟؟
الله يرحمهم ويغفر لهم ويكون في عون الاطفال

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