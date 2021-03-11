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بالصور.. مركز الفلك الدولي: الاثنين القادم غرة شهر شعبان

Time منذ 22 دقيقة
Views 1354
بالصور.. مركز الفلك الدولي: الاثنين القادم غرة شهر شعبان

الرياض (صدى):
أعلن مركز الفلك الدولي، أمس الخميس، أن الاثنين القادم الموافق 15 مارس هو غرة شهر شعبان باعتماد رؤية الهلال.

وأوضح مركز الفلك الدولي، أنه لا يمكن رؤية الهلال يوم السبت 13 مارس من أي مكان في العالم الإسلامي بالعين المجردة أو بالتلسكوب، أما يوم الأحد 14 مارس، فرؤيته ممكنة  بالعين المجردة.

وقال المركز: "حيث أن شهر رجب بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم السبت 13 فبراير 2021م، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر شعبان يوم السبت 13 مارس، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة العاشرة صباحا و21 دقيقة بتوقيت غرينتش. ويومها لا يمكن رؤية الهلال من أي مكان في العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب أو بالعين المجردة نظرا لبقائه فترة قصيرة في السماء بعد غروب الشمس، مع وجود إمكانية لتصويره بتقنية التصوير الفلكي بصعوبة".

وأضاف:" أما يوم الأحد 14 مارس، فإن إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة في جميع دول العالم الإسلامي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 15 مارس أول أيام شهر شعبان في الدول التي تشترط رؤية الهلال، في حين أنها قد تكون يوم الأحد 14 مارس بالنسبة للدول التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس ولا تشترط الرؤية المحلية".

Time واتساب
الهلال
مركز الفلك الدولي
غرة شعبان

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يهديكِ وييسر لكِ الهدى
؟؟؟؟
اسلكم بالله هذي نصيحه ام استخفاف الله يشفيها ويشفي من نشر الخبر
بلبل البحر
الحمد لله على نعمة الأمن وعلى نعمة تطبيق شرع الله تعالى
¥ ولد نجد ¥
الخروف مسوي نفسه اسد😂😂😂😂
؟؟؟؟؟
الله يرحمهم ويغفر لهم ويكون في عون الاطفال

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