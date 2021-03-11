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الجيش اليمني يعلن استمرار تقدمه في القتال الدائر بغربي تعز

Time منذ 30 دقيقة
Views 1367
الجيش اليمني يعلن استمرار تقدمه في القتال الدائر بغربي تعز

فهمي محمد (صدى):
أعلن الجيش اليمني مواصلته التقدم في القتال الدائر ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في الجبهة الغربية من محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن وحدات عسكرية استعادت السيطرة على عدد من البلدات والمواقع في مديرية مقبنة، مندمجةً مع وحدات تابعة للقوات المشتركة تتمركز في الساحل الغربي لليمن.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية، موضحاً أنه تم اغتنام معدات وذخائر خلفتها تلك العناصر التي لاذت بالفرار في جبهتي الكدحة ومقبنة بعد تلقيهم ضربات موجعة.

Time واتساب
إيران
الجيش اليمني

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يهديكِ وييسر لكِ الهدى
؟؟؟؟
اسلكم بالله هذي نصيحه ام استخفاف الله يشفيها ويشفي من نشر الخبر
بلبل البحر
الحمد لله على نعمة الأمن وعلى نعمة تطبيق شرع الله تعالى
¥ ولد نجد ¥
الخروف مسوي نفسه اسد😂😂😂😂
؟؟؟؟؟
الله يرحمهم ويغفر لهم ويكون في عون الاطفال

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