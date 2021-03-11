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بالفيديو: علي الحسن: قدمنا مباراة قتالية.. والفوز سيمنحنا دفعة معنوية

Time منذ ساعة
Views 1467
بالفيديو: علي الحسن: قدمنا مباراة قتالية.. والفوز سيمنحنا دفعة معنوية

طلال الغامدي (صدى):
علق علي الحسن، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم على فوز فريقه أمام في الأهلي بدوري المحترفين.

 

وقال الحسن:"الحمد الله للفوز، ألف مبروك لجمهور الأهلي، وهارد لك لجماهير الأهلي، الفوز سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة".

وتابع:"تمكنا من السيطرة على المباراة، والشوط الأول استحوذنا على مجريات اللقاء، وتراجعنا بعض الشيء في الشوط الثاني، لكن تمكنا من الفوز في اللقاء".

وأضاف:"قدمنا مباراة قتالية داخل الملعب نركز على التتويج بلقب كأس الملك، والتأهل للبطولة الآسيوية".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حقق الفوز على مضيفه الأهلي، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 23، من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2020-2021.

Time واتساب
الأهلي
علي الحسن
بدوري المحترفين

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يهديكِ وييسر لكِ الهدى
؟؟؟؟
اسلكم بالله هذي نصيحه ام استخفاف الله يشفيها ويشفي من نشر الخبر
بلبل البحر
الحمد لله على نعمة الأمن وعلى نعمة تطبيق شرع الله تعالى
¥ ولد نجد ¥
الخروف مسوي نفسه اسد😂😂😂😂
؟؟؟؟؟
الله يرحمهم ويغفر لهم ويكون في عون الاطفال

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