بالفيديو: علي الحسن: قدمنا مباراة قتالية.. والفوز سيمنحنا دفعة معنوية

طلال الغامدي (صدى):
علق علي الحسن، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم على فوز فريقه أمام في الأهلي بدوري المحترفين.
وقال الحسن:"الحمد الله للفوز، ألف مبروك لجمهور الأهلي، وهارد لك لجماهير الأهلي، الفوز سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة".
وتابع:"تمكنا من السيطرة على المباراة، والشوط الأول استحوذنا على مجريات اللقاء، وتراجعنا بعض الشيء في الشوط الثاني، لكن تمكنا من الفوز في اللقاء".
وأضاف:"قدمنا مباراة قتالية داخل الملعب نركز على التتويج بلقب كأس الملك، والتأهل للبطولة الآسيوية".
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حقق الفوز على مضيفه الأهلي، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 23، من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2020-2021.