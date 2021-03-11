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بالفيديو.. الشثري يوضح الحكم الشرعي في جواز منع الابن والدته من الزواج

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الشثري يوضح الحكم الشرعي في جواز منع الابن والدته من الزواج

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري،  الحكم الشرعي في جواز منع الابن والدته من الزواج.

وقال سعد الشثري خلال حواره ببرنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة:"ليس للابن حق منع والدته من الزواج بعد وفاة الوالد"، مضيفا:" إذا تقدم لها خاطب كفء، لأنه يُعد من العضل الممنوع شرعا".

وأوضح أن والد الزوجة إذا زوّج ابنته فولايته صحيحة، إذا كان الخاطب ممن تتوفر فيه صفات الكفاءة في دينه وخلقه.

وتابع:" هناك خلافا بين جمهور أهل العلمبالفيديو ، حيث يرى بعضهم أن ولي المرأة هو ابنها وليس والدها، وآخرون يرون أن الابن ليس له ولاية في النكاح على والدته".

 

Time واتساب
جواز
الشيخ سعد الشثري
الابن
يستفتونك

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يهديكِ وييسر لكِ الهدى
؟؟؟؟
اسلكم بالله هذي نصيحه ام استخفاف الله يشفيها ويشفي من نشر الخبر
بلبل البحر
الحمد لله على نعمة الأمن وعلى نعمة تطبيق شرع الله تعالى
¥ ولد نجد ¥
الخروف مسوي نفسه اسد😂😂😂😂
؟؟؟؟؟
الله يرحمهم ويغفر لهم ويكون في عون الاطفال

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