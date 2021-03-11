مكافحة المخدرات توضح تأثير الشبو على الجهاز العصبي

الرياض (صدى):
أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن الشبو "الكريستال ميث" له مفعول قوي وسريع على الجهاز العصبي المركزي، نظرا لأن هذه المادة قوية وسريعة في تأثيرها.
وأشارت إلى ظهور أعراض على متعاطيها مثل هلوسة سمعية وبصرية قوية تجعله أقرب إلى الذهول والانفصال عن الواقع.
ويعرف الشبو، بأنه هو الشكل المسحوقي للأمفيتامينات، وهو مادة كيميائية له، حيث أن له مفعول قوي وسريع على الجهاز العصبي المركزي "العقل".
وتشمل مسمياته الشائعة:"الآيس - الزجاج - المث - الطبشور - الكريستال"، كما جاءت أضرار وآثار تعاطيه، منها السكتة القلبية، الهلاوس السمعية، تدمير خلايا المخ وجهاز المناعة، عدم القدرة على إصدار الأحكام، السلوك العدواني والميل إلى الانتحار، ظهور الشيخوخة المبكرة، تساقط الأسنان.