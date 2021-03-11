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إدانات أوروبية للهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة مأرب اليمنية
منذ 38 دقيقة
1426
1
فهمي محمد (صدى):
أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مساء اليوم الخميس بيانا مشتركا أدانت فيه هجوم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مدينة مأرب اليمنية.
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مأرب
اليمن
أحدث التعليقات
اسعد الدلخ
بحكم اني داهيه ... يمكن قلب الموازين والاستفاده من هذا الهجوم لتدمير الحوثيين... لاكن كيف..؟
د محمد ماجد بخش
عندما تضع عقلك حكما في العلم التجريبي ستصل إلى الفهم العقلاني بمساحة كروية ممثلة متفاوتة من عقل لآخر بينما مساحة سطح الكرة المصمتة الممثلة لعقلك مختلفة باختلاف نظرتك العقلانية وليس بمساحة عقلك الفعلية حيث العقول متفاوتة من موقف لآخر فنحن لا نقيس متغير على ثابت ولكن ننظر إلى ثابت مشترك في عقل مختلف وليس معنى الاختلاف هو عدم الثبات وإلا لكان إفهام الآخر إعادة تعديل لعقله وتقييم جديد مكتسب فمقارنة الثابت مع الثابت في العموم تختلف مع مقارنة الثابت مع الثابت في العلوم ومساحة السطح الكروية تختلف باختلاف الكروية ذاتها وليس تمثيل الكروية للمساحات المسطحة بكروية حقيقية بل هي درجة ثبات نسبية في فهم العلوم القابلة لتمثيل إعادة الفهم من خلال إعادة قياس المسافة بمساحة عقل جمعي أو فردي أكثر متانة علمية تعتمد على مفهوم الخبرة وسعة الإدراك والإطلاع والتحليل والإستنتاج
اسعد الدلخ
قال رسول الله ﷺ لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم
د محمد ماجد بخش
التمثيل والتعامل بمحددات الكتلة الفراغية المعتمدة على محاور تمثيل درجة المجموع الممثلة لوحدة الثبات والتمثيل المكافيء
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه ..
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