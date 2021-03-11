التعاون يفسخ التعاقد مع المدرب كارتيرون

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي التعاون اليوم، عن فسخ اتفاقه مع الفرنسي باتريس كارتيرون، بالتراضي.
وقدم نادي التعاون شكره للمدرب كارتيرون على ما قدمه مع الفريق
وتضمن البيان الذي نشره الحساب الرسمي لنادي التعاون على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" التالي:
"بناء على الاتفاق الذي تم بين التعاون والمدير الفني باتريس كارتيرون، فقد تم فسخ التعاقد بين الطرفين، وعليه قدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للفرنسي كارتيرون على ما قدمه من عمل طوال الفترة الماضية متمينة له التوفيق في مسيرته المقبلة، وأن التأخر في إعلان فك الارتباط بناء على رغبة المدرب".