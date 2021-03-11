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الإذاعة والتلفزيون تعلن تحويل مراكز المناطق إلى قطاعات

Time منذ 50 دقيقة
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الإذاعة والتلفزيون تعلن تحويل مراكز المناطق إلى قطاعات

الرياض (صدى):
أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون ا محمد بن فهد الحارثي جملة من القرارات التي تهدف إلى تطوير أداء المحطات والمراكز التلفزيونية والإذاعية وتحويل قطاعات الإنتاج إلى قطاعات مستقلة يتبعها عدد من المراكز في سبيل التحديث والتطوير المستمر الذي تشهده الهيئة في الآونه الأخيرة، حيث تم تعيين عدد من القيادات مدراء لهذه القطاعات.

وتم تحويل مراكز الإنتاج التلفزيونية والإذاعية في جدة ومكة المكرمة والباحة والطائف إلى القطاع الغربي وتكليف الزميل صالح بن سليمان الأحمدي مديراً عاماً للقطاع، ووتحويل الإنتاج التلفزيوني في تبوك وينبع والاستديوهات في المدينة المنورة وتبوك إلى القطاع الشمالي الغربي وتكليف الزميل عادل بن شار الشهري مديراُ عاماً لهذا القطاع

كما تم تحويل مراكز إنتاج الدمام والهفوف وحفرالباطن التلفزيونية والإذاعية إلى القطاع الشرقي وتكليف مهدي بن سعد المزارقة مديراً عاماً للقطاع، وتحويل مراكز أبها وبيشة والنماص ونجران التلفزيونية ومراكز الاستديوهات الإذاعية في أبها وجازان ونجران إلى القطاع الجنوبي وتكليف الزميل صالح بن حسين بن علي مديراُ عاماً للقطاع الجنوبي.

وكذلك تم تكليف الزميل فهد بن محمد العمر مديرا للقطاع الشمالي ويتبع له مركز إنتاج القصيم التلفزيوني كمقر رئيسي ومراكز الإنتاج التلفزيوني في حائل والجوف والحدود الشمالية، والاستديوهات الإذاعية في القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
بحكم اني داهيه ... يمكن قلب الموازين والاستفاده من هذا الهجوم لتدمير الحوثيين... لاكن كيف..؟
د محمد ماجد بخش
عندما تضع عقلك حكما في العلم التجريبي ستصل إلى الفهم العقلاني بمساحة كروية ممثلة متفاوتة من عقل لآخر بينما مساحة سطح الكرة المصمتة الممثلة لعقلك مختلفة باختلاف نظرتك العقلانية وليس بمساحة عقلك الفعلية حيث العقول متفاوتة من موقف لآخر فنحن لا نقيس متغير على ثابت ولكن ننظر إلى ثابت مشترك في عقل مختلف وليس معنى الاختلاف هو عدم الثبات وإلا لكان إفهام الآخر إعادة تعديل لعقله وتقييم جديد مكتسب فمقارنة الثابت مع الثابت في العموم تختلف مع مقارنة الثابت مع الثابت في العلوم ومساحة السطح الكروية تختلف باختلاف الكروية ذاتها وليس تمثيل الكروية للمساحات المسطحة بكروية حقيقية بل هي درجة ثبات نسبية في فهم العلوم القابلة لتمثيل إعادة الفهم من خلال إعادة قياس المسافة بمساحة عقل جمعي أو فردي أكثر متانة علمية تعتمد على مفهوم الخبرة وسعة الإدراك والإطلاع والتحليل والإستنتاج
اسعد الدلخ
قال رسول الله ﷺ لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم
د محمد ماجد بخش
التمثيل والتعامل بمحددات الكتلة الفراغية المعتمدة على محاور تمثيل درجة المجموع الممثلة لوحدة الثبات والتمثيل المكافيء
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه ..

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