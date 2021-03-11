بالفيديو.. النصر يتغلب على الأهلي بهدفين 

ماجد محمد (صدى):
فاز نادي النصر، على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول للنصر اللاعب عبدالإله العمري في الدقيقة 41، بينما أحرز هدف التعادل للأهلي، اللاعب السوري عمر السومة في الدقيقة 58، بينما تمكن اللاعب عبدالرازق حمدالله من تسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 85.
بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 33 نقطة، ويلاقي الباطن السبت 20 مارس، بينما توقف الأهلي عند 35 نقطة، ويواجه الفتح في اليوم ذاته.