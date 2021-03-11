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بالفيديو.. النصر يتغلب على الأهلي بهدفين 

Time منذ 57 دقيقة
Views 1749
بالفيديو.. النصر يتغلب على الأهلي بهدفين 

ماجد محمد (صدى):
فاز نادي النصر، على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الهدف الأول للنصر اللاعب عبدالإله العمري في الدقيقة 41، بينما أحرز هدف التعادل للأهلي، اللاعب السوري عمر السومة في الدقيقة 58، بينما تمكن اللاعب عبدالرازق حمدالله من تسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 33 نقطة، ويلاقي الباطن السبت 20 مارس، بينما توقف الأهلي عند 35 نقطة، ويواجه الفتح في اليوم ذاته.

Time واتساب
النصر
الأهلي
الجولة 23

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
بحكم اني داهيه ... يمكن قلب الموازين والاستفاده من هذا الهجوم لتدمير الحوثيين... لاكن كيف..؟
د محمد ماجد بخش
عندما تضع عقلك حكما في العلم التجريبي ستصل إلى الفهم العقلاني بمساحة كروية ممثلة متفاوتة من عقل لآخر بينما مساحة سطح الكرة المصمتة الممثلة لعقلك مختلفة باختلاف نظرتك العقلانية وليس بمساحة عقلك الفعلية حيث العقول متفاوتة من موقف لآخر فنحن لا نقيس متغير على ثابت ولكن ننظر إلى ثابت مشترك في عقل مختلف وليس معنى الاختلاف هو عدم الثبات وإلا لكان إفهام الآخر إعادة تعديل لعقله وتقييم جديد مكتسب فمقارنة الثابت مع الثابت في العموم تختلف مع مقارنة الثابت مع الثابت في العلوم ومساحة السطح الكروية تختلف باختلاف الكروية ذاتها وليس تمثيل الكروية للمساحات المسطحة بكروية حقيقية بل هي درجة ثبات نسبية في فهم العلوم القابلة لتمثيل إعادة الفهم من خلال إعادة قياس المسافة بمساحة عقل جمعي أو فردي أكثر متانة علمية تعتمد على مفهوم الخبرة وسعة الإدراك والإطلاع والتحليل والإستنتاج
اسعد الدلخ
قال رسول الله ﷺ لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم
د محمد ماجد بخش
التمثيل والتعامل بمحددات الكتلة الفراغية المعتمدة على محاور تمثيل درجة المجموع الممثلة لوحدة الثبات والتمثيل المكافيء
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه ..

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