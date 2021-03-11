الصحة تحسم الجدل حول أخذ لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أجابت وزارة الصحة، على سؤال بخصوص أخذ لقاحين مختلفين لفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة:"ينبغي أن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة للقاح"، وجاء ذلك ردًا على هذا السؤال:" هل هناك مانع صحي من أخذ الجرعة الأولى من فايزر والجرعة الثانية من أسترازينيكا؟".
وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الخميس، عن إصابة 390 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 267 حالة ، فيما توفي 6 حالات جديدة.
وسجلت منطقة الرياض 164 إصابة ، والمنطقة الشرقية 66 إصابة ومنطقة مكة المكرمة 48 إصابة ومنطقة الحدود الشمالية 30 إصابة ومنطقة المدينة المنورة 29 إصابة.