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بالفيديو.. المعيوف بعد العودة للصدارة: "كورونا أثرت على مستوى الفرق"

Time منذ 41 دقيقة
Views 1478
بالفيديو.. المعيوف بعد العودة للصدارة: "كورونا أثرت على مستوى الفرق"

ماجد محمد (صدى):
قال عبد الله المعيوف، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن مباراة اليوم أمام الوحدة تعتبر حافز لتقديم المزيد.

وأضاف المعيوف:"الحمد الله على الفوز، ثلاث نقاط، ونركز على مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة".

وتابع:"طبيعي أن تؤثر كورونا على مستوى الفرق في الفترة الماضية، واستعدادات الفرق اختلفت بسبب التحام الموسم الماضي بالحالي".

 

يذكر أن فريق الكرة بنادي الهلال، حقق فوزًا على مضيفه الوحدة بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
الوحدة
نادي الهلال
عبد الله المعيوف

أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
اخس يالخايب يالمجرم وحالالوه يامسكتك
غييييوووورررر
حسبي الله على من أهان المرأة وجعلها تعمل في اماكن لاتليق بكرامتها
Z
تقدر تلبس جنبية على الجنز يابو يمن😁
ابو محمد
جستينيه مايعرف له الا محمد نور الهريفي مسالم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قطر لاتتغير طالما يديرها الحمارين واعوانهم من شذاذ الآفاق ، وغرمول المذرقه الطرثوث ولد موزه .. مستحيل ..

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