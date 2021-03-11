بالفيديو.. فييتو يعلق على فوز الهلال على الوحدة برباعية  

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الهلال، لوسيانو فييتو، على فوز فريقه على الوحدة برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال "فييتو"، خلال تصريحات تلفزيونية تلت المباراة:"نقاط مباراة اليوم كانت مهمة جدًا، وسعيد بالفوز ومساعدة زملائي اللاعبين".
وأضاف:"سعيد اليوم إني تمكنت من اللعب بشكل جيد لمساعدة زملائي في الفوز"، موضحا:"يجب أن نستمر على هذا النسق من الانتصارات، ولابد من مواصلة اللعب بهذا الشكل للحفاظ على الصدارة".
بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 45 نقطة، ويواجه القادسية السبت 20 مارس، بينما توقف الوحدة عند النقطة 27، ويلاقي أبها الإثنين 15 مارس.