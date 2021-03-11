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بالفيديو.. فييتو يعلق على فوز الهلال على الوحدة برباعية  

Time منذ 46 دقيقة
Views 1514
بالفيديو.. فييتو يعلق على فوز الهلال على الوحدة برباعية  

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الهلال، لوسيانو فييتو، على فوز فريقه على الوحدة برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال "فييتو"، خلال تصريحات تلفزيونية تلت المباراة:"نقاط مباراة اليوم كانت مهمة جدًا، وسعيد بالفوز ومساعدة زملائي اللاعبين".

 

وأضاف:"سعيد اليوم إني تمكنت من اللعب بشكل جيد لمساعدة زملائي في الفوز"، موضحا:"يجب أن نستمر على هذا النسق من الانتصارات، ولابد من مواصلة اللعب بهذا الشكل للحفاظ على الصدارة".

 

بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 45 نقطة، ويواجه القادسية السبت 20 مارس، بينما توقف الوحدة عند النقطة 27، ويلاقي أبها الإثنين 15 مارس.

Time واتساب
الوحدة
الهلال
لوسيانو فييتو
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الجولة 23

أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
اخس يالخايب يالمجرم وحالالوه يامسكتك
غييييوووورررر
حسبي الله على من أهان المرأة وجعلها تعمل في اماكن لاتليق بكرامتها
Z
تقدر تلبس جنبية على الجنز يابو يمن😁
ابو محمد
جستينيه مايعرف له الا محمد نور الهريفي مسالم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قطر لاتتغير طالما يديرها الحمارين واعوانهم من شذاذ الآفاق ، وغرمول المذرقه الطرثوث ولد موزه .. مستحيل ..

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