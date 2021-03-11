التويجري: "كبير آسيا ينتزع الصدارة"

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي عادل التويجري، على فوز الهلال على الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال التويجري: "كبير آسيا يضرب بالأربعة وينتزع الصدارة "
يجدر الإشارة إلى أن فريق الهلال، انتزع فوزًا كبيرا من مضيفه الوحدة بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 45 نقطة، ويواجه القادسية السبت 20 مارس، بينما توقف الوحدة عند النقطة 27، ويلاقي أبها الإثنين 15 مارس.