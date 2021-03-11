الأعداد السابقة للصحيفة

التويجري: "كبير آسيا ينتزع الصدارة"

Time منذ 50 دقيقة
Views 1550
التويجري: "كبير آسيا ينتزع الصدارة"

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي عادل التويجري، على فوز الهلال على الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال التويجري: "‏كبير آسيا يضرب بالأربعة وينتزع الصدارة "

يجدر الإشارة إلى أن فريق الهلال، انتزع فوزًا كبيرا من مضيفه الوحدة بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 45 نقطة، ويواجه القادسية السبت 20 مارس، بينما توقف الوحدة عند النقطة 27، ويلاقي أبها الإثنين 15 مارس.

Time واتساب
الوحدة
الهلال
عادل التويجري

أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
اخس يالخايب يالمجرم وحالالوه يامسكتك
غييييوووورررر
حسبي الله على من أهان المرأة وجعلها تعمل في اماكن لاتليق بكرامتها
Z
تقدر تلبس جنبية على الجنز يابو يمن😁
ابو محمد
جستينيه مايعرف له الا محمد نور الهريفي مسالم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قطر لاتتغير طالما يديرها الحمارين واعوانهم من شذاذ الآفاق ، وغرمول المذرقه الطرثوث ولد موزه .. مستحيل ..

أخر الأخبار

تعرف الخيل من خيالها
تعرف الخيل من خيالها
Time منذ 17 دقيقة Views 303
طفلة تحرج مذيعة
طفلة تحرج مذيعة
Time منذ 17 دقيقة Views 225
لقطات نادرة من النمر الأسود
لقطات نادرة من النمر الأسود
Time منذ 17 دقيقة Views 257
تعليق سامي الجابر على عودة الهلال للصدارة
تعليق سامي الجابر على عودة الهلال للصدارة
Time منذ 38 دقيقة Views 1670
بالفيديو.. المعيوف بعد العودة للصدارة: "كورونا أثرت على مستوى الفرق"
بالفيديو.. المعيوف بعد العودة للصدارة: "كورونا أثرت على مستوى الفرق"
Time منذ 40 دقيقة Views 1474
بالفيديو.. فييتو يعلق على فوز الهلال على الوحدة برباعية  
بالفيديو.. فييتو يعلق على فوز الهلال على الوحدة برباعية  
Time منذ 46 دقيقة Views 1513
التويجري: "كبير آسيا ينتزع الصدارة"
التويجري: "كبير آسيا ينتزع الصدارة"
Time منذ 50 دقيقة Views 1550
النيابة العامة توضح حقوق الموقوفين في القضايا
النيابة العامة توضح حقوق الموقوفين في القضايا
Time منذ 57 دقيقة Views 1644
بالفيديو.. "هاتريك غوميز" يعيد الهلال إلى الصدارة
بالفيديو.. "هاتريك غوميز" يعيد الهلال إلى الصدارة
Time منذ ساعة Views 1744
يافرحتهم بزواج صديقتهم
يافرحتهم بزواج صديقتهم
Time منذ ساعة Views 661