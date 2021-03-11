الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. "هاتريك غوميز" يعيد الهلال إلى الصدارة

Time منذ ساعة
Views 1744
بالفيديو.. "هاتريك غوميز" يعيد الهلال إلى الصدارة

ماجد محمد (صدى):
انتزع فريق الهلال، فوزًا كبيرا من مضيفه الوحدة بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وتقدم يوسف نياكاتي لصالح الوحدة، في الدقيقة 15، ثم رد الهلال بهدفين في الدقيقتين 35 و34، حيث تعادل بافيتمبي جوميز من ركلة جزاء، ثم وقع لوسيانو فييتو على الهدف الثاني، حيث تعادل نياكاتي سريعًا للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 55، وقع بافيتمبي جوميز على الهدف الثالث للهلال، بعد استقبال تمريرة عرضية من سالم الدوسري، ثم تابع جوميز بإحراز هدفه الثالث "هاتريك" والرابع للهلال في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 45 نقطة، ويواجه القادسية السبت 20 مارس، بينما توقف الوحدة عند النقطة 27، ويلاقي أبها الإثنين 15 مارس.

Time واتساب
الوحدة
الهلال
هاتريك غوميز

أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
اخس يالخايب يالمجرم وحالالوه يامسكتك
غييييوووورررر
حسبي الله على من أهان المرأة وجعلها تعمل في اماكن لاتليق بكرامتها
Z
تقدر تلبس جنبية على الجنز يابو يمن😁
ابو محمد
جستينيه مايعرف له الا محمد نور الهريفي مسالم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قطر لاتتغير طالما يديرها الحمارين واعوانهم من شذاذ الآفاق ، وغرمول المذرقه الطرثوث ولد موزه .. مستحيل ..

أخر الأخبار

تعرف الخيل من خيالها
تعرف الخيل من خيالها
Time منذ 17 دقيقة Views 303
طفلة تحرج مذيعة
طفلة تحرج مذيعة
Time منذ 17 دقيقة Views 223
لقطات نادرة من النمر الأسود
لقطات نادرة من النمر الأسود
Time منذ 17 دقيقة Views 257
تعليق سامي الجابر على عودة الهلال للصدارة
تعليق سامي الجابر على عودة الهلال للصدارة
Time منذ 38 دقيقة Views 1670
بالفيديو.. المعيوف بعد العودة للصدارة: "كورونا أثرت على مستوى الفرق"
بالفيديو.. المعيوف بعد العودة للصدارة: "كورونا أثرت على مستوى الفرق"
Time منذ 40 دقيقة Views 1474
بالفيديو.. فييتو يعلق على فوز الهلال على الوحدة برباعية  
بالفيديو.. فييتو يعلق على فوز الهلال على الوحدة برباعية  
Time منذ 46 دقيقة Views 1513
التويجري: "كبير آسيا ينتزع الصدارة"
التويجري: "كبير آسيا ينتزع الصدارة"
Time منذ 50 دقيقة Views 1547
النيابة العامة توضح حقوق الموقوفين في القضايا
النيابة العامة توضح حقوق الموقوفين في القضايا
Time منذ 57 دقيقة Views 1644
بالفيديو.. "هاتريك غوميز" يعيد الهلال إلى الصدارة
بالفيديو.. "هاتريك غوميز" يعيد الهلال إلى الصدارة
Time منذ ساعة Views 1744
يافرحتهم بزواج صديقتهم
يافرحتهم بزواج صديقتهم
Time منذ ساعة Views 661