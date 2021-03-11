بالفيديو.. "هاتريك غوميز" يعيد الهلال إلى الصدارة

ماجد محمد (صدى):
انتزع فريق الهلال، فوزًا كبيرا من مضيفه الوحدة بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم يوسف نياكاتي لصالح الوحدة، في الدقيقة 15، ثم رد الهلال بهدفين في الدقيقتين 35 و34، حيث تعادل بافيتمبي جوميز من ركلة جزاء، ثم وقع لوسيانو فييتو على الهدف الثاني، حيث تعادل نياكاتي سريعًا للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 40.
وفي الدقيقة 55، وقع بافيتمبي جوميز على الهدف الثالث للهلال، بعد استقبال تمريرة عرضية من سالم الدوسري، ثم تابع جوميز بإحراز هدفه الثالث "هاتريك" والرابع للهلال في الدقيقة 79.
بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 45 نقطة، ويواجه القادسية السبت 20 مارس، بينما توقف الوحدة عند النقطة 27، ويلاقي أبها الإثنين 15 مارس.