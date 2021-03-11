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النيابة العامة توضح حقوق الموقوفين في القضايا

Time منذ 57 دقيقة
Views 1644
النيابة العامة توضح حقوق الموقوفين في القضايا

الرياض (صدى):
أوضحت النيابة العامة حقوق من يتم إيقافه على إثر قضية ارتكبها وذلك حسب المادة ٢٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، إذ أكدت أحقية الموقوف بمعرفة أسباب القبض عليه أو توقيفه والسماح له في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وكذلك أحقيته في إبلاغ من يرى إبلاغه بالقبض عليه أو التحقيق معه، مع أخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه وإن رفض التوقيع يتم تحرير محضر بذلك.

وأضافت النيابة أنه حسب المادة (٢٣ / ١) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية فإنه يحق للموقوف الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.

وأشارت النيابة العامة إلى أن ذلك يأتي من باب الحقوق السامية والضمانات الشامخة والدلائل التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأرست مبادئها الأنظمة المعنية وأحاطتها بسياج منيع من الحماية الجنائية الرفيعة وباتت ممارسات تحقيقية تزخر بالقيم والمبادئ.

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الضبط الجنائي
النيابة العامة
الموقوفين
الإجراءات الجزائية

أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
اخس يالخايب يالمجرم وحالالوه يامسكتك
غييييوووورررر
حسبي الله على من أهان المرأة وجعلها تعمل في اماكن لاتليق بكرامتها
Z
تقدر تلبس جنبية على الجنز يابو يمن😁
ابو محمد
جستينيه مايعرف له الا محمد نور الهريفي مسالم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قطر لاتتغير طالما يديرها الحمارين واعوانهم من شذاذ الآفاق ، وغرمول المذرقه الطرثوث ولد موزه .. مستحيل ..

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