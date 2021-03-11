سخرية واسعة من "الحوثي" بعد تصريحاته الأخيرة عن "البنطلون"

فهمي محمد (صدى):
تعرض زعيم ميليشيا التمرد والإرهاب في اليمن عبدالملك الحوثي لسخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وصفه البنطلون بالمؤامرة الأمريكية وأنه غزو غربي من أجل التخلي عن الخنجر والصميل "العصا".
وقال "الحوثي":" من ضمن ما سعى له الأمريكيون في الاستهداف لهذا البلد ولهذا الشعب ويفعلون ذلك على مستوى الأمة الإسلامية السعي لنشر الفساد الأخلاقي والرذيلة بهدف ضرب الروح المعنوية والأخلاق وتمييع وإفساد الشباب والسيطرة عليهم والتدمير للنسيج الاجتماعي الذي بنيته الأساسية هي الأسرة.
وتابع:"لقد حاربوا الزي اليمني "الثوب والكوت والشال" وشجعوا على لبس البنطلون والزي الغربي لكي يتركوا لبس الخنجر اليمني".