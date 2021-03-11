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سخرية واسعة من "الحوثي" بعد تصريحاته الأخيرة عن "البنطلون"

Time منذ ساعة
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سخرية واسعة من "الحوثي" بعد تصريحاته الأخيرة عن "البنطلون"

فهمي محمد (صدى):
تعرض زعيم ميليشيا التمرد والإرهاب في اليمن عبدالملك الحوثي لسخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وصفه البنطلون بالمؤامرة الأمريكية وأنه غزو غربي من أجل التخلي عن الخنجر والصميل "العصا".

وقال "الحوثي":" من ضمن ما سعى له الأمريكيون في الاستهداف لهذا البلد ولهذا الشعب ويفعلون ذلك على مستوى الأمة الإسلامية السعي لنشر الفساد الأخلاقي والرذيلة بهدف ضرب الروح المعنوية والأخلاق وتمييع وإفساد الشباب والسيطرة عليهم والتدمير للنسيج الاجتماعي الذي بنيته الأساسية هي الأسرة.

 

وتابع:"لقد حاربوا الزي اليمني "الثوب والكوت والشال" وشجعوا على لبس البنطلون والزي الغربي لكي يتركوا لبس الخنجر اليمني".

Time واتساب
عبدالملك الحوثي
البنطلون
المؤامرة الأمريكية

أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
اخس يالخايب يالمجرم وحالالوه يامسكتك
غييييوووورررر
حسبي الله على من أهان المرأة وجعلها تعمل في اماكن لاتليق بكرامتها
Z
تقدر تلبس جنبية على الجنز يابو يمن😁
ابو محمد
جستينيه مايعرف له الا محمد نور الهريفي مسالم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قطر لاتتغير طالما يديرها الحمارين واعوانهم من شذاذ الآفاق ، وغرمول المذرقه الطرثوث ولد موزه .. مستحيل ..

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