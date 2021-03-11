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الأمن العام يكشف عن تفاصيل خدمة جديدة للمواطنين والمقيمين 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1652
الأمن العام يكشف عن تفاصيل خدمة جديدة للمواطنين والمقيمين 

الرياض (صدى):
أتاح الأمن العام، خدمة "مواعيد الشرطة"، للمواطن والمقيم حجز موعد في مراكز الشرطة بجميع مناطق المملكة.

 

وأشار الأمن العام، إلى أن الخدمة الإلكترونية الجديدة توفر 9 خدمات، وتشمل مراجعة معاملة أو بلاغ سابق، وتصديق العمدة، والبلاغ عن شيكات بدون رصيد، وإكمال متطلبات قضية، استلام أمانات لدى القسم وكفالة الموقوف وإنهاء إجراءات موقوف واستلام مركبة محجوزة وتنازل عن بلاغ.

 

أوضح:"يمكن حجز الموعد عبر 9 خطوات هي الدخول إلى أبشر أفراد، مواعيد، الشرطة، الانتقال لخدمة مواعيد الشرطة، حجز موعد جديد، اختيار الخدمة والمنطقة، اختيار الفرع، تحديد الموعد، ثم تأكيد حجز الموعد".

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أحدث التعليقات

زاير
نسيت كيف غزو الطايف و الباحه ؟؟.
زاير
خرطي كان غيركم اشطر في كل العلوم.
زاير
مافيه تماثيل دهب نصفيه بح خلص.
اسعد الدلخ
احوب الدحوووونه وأحوب اسمع سواليفه... اذا غمزت الطرف اغوص البحر حتى اللولو اهديها... ومصاقيل الهوى آخر الليل تسليها.. وسلامتكم..ويمرحبنها بالخيمه حقتي
زائر
يا قدمكم هههههههههههههه

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