بيان من الشباب بخصوص الأخطاء التحكيمية المؤثرة في الدوري 

ماجد محمد (صدى):
عبرت إدارة نادي الشباب، عن استنكارها واستيائها الشديدين من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء ذلك خصوصا في المواجهات الأخيرة والتي ساهمت بشكل كبير ومباشر في التأثير على نتائج المباريات، وذلك بإجماع المحللين التحكيميين وباعتراف من لجنةالحكام كما حدث في مواجهة الفريق أمام القادسية.
وتعتزم إدارة الشباب الاستعانة بالحكام الأجانب فيما تبقى من مواجهات، وذلك بعد أن وضعت في السابق ثقتها بالحكم المحلي والتي لم تكن بمحلها، ولمن لا يستحقها.
وتراقب إدارة الشباب باستغراب عدم معاقبة أو محاسبة الحكام المخطئين من قبل لجنة الحكام بل مكافأتهم بتكليفهم بمباريات أخرى متجاهلة أخطائهم التي ساهمت في خسارة الفريق لعدد من النقاط خلال الفترة الماضية، مما يؤثر على عدالة المنافسة على الرغم من توفر أحدث التقنيات لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة، وهي بذلك تفتح المجال لارتكاب مزيد من الأخطاء المؤثرة اللتي تؤثر على ترتيب الدوري، وإننا نختم بياننا هذا لنؤكد به على عزيمة فريقنا وبهمة لاعبيه على تخطي هذه الصعاب.