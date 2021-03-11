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"الصحة" تفاجئ طلاب الصفين الأول والرابع الابتدائي

Time منذ ساعة
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"الصحة" تفاجئ طلاب الصفين الأول والرابع الابتدائي

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، إتاحة حجز موعد للفحص الاستكشافي لطلاب الصف الأول والرابع الابتدائي، وجاء انطلاقا من سياستها في الاهتمام والتركيز على الطب الوقائي، والكشف المبكر عن الأمراض.

وقالت وزارة الصحة:"فحوصات شاملة في عيادات الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات، احجز موعدًا الآن عبر تطبيق موعد هنا»، لطلاب الصف الأول والرابع الابتدائي".

ويعد برنامج الفحص الاستكشافي هو برنامج فحص طبي لطلبة المدارس، يهدف للكشف المبكر عن جملة من المشكلات الصحية، ويتضمن التقصي عن تاريخ الطالب المرضي، والتقصي عن استكمال التطعيمات، والإجراءات الوقائية المعتمدة، والكشف المبكر عن السمنة وزيادة الوزن.

Time واتساب
وزارة الصحة
الفحص الاستكشافي
طلاب الصف الأول والرابع الابتدائي

أحدث التعليقات

زاير
نسيت كيف غزو الطايف و الباحه ؟؟.
زاير
خرطي كان غيركم اشطر في كل العلوم.
زاير
مافيه تماثيل دهب نصفيه بح خلص.
اسعد الدلخ
احوب الدحوووونه وأحوب اسمع سواليفه... اذا غمزت الطرف اغوص البحر حتى اللولو اهديها... ومصاقيل الهوى آخر الليل تسليها.. وسلامتكم..ويمرحبنها بالخيمه حقتي
زائر
يا قدمكم هههههههههههههه

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