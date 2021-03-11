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شاهد.. باهبري وعسيري يكشفان اللغط المفتعل حول لقاح أكسفورد أسترازينيكا 

Time منذ 36 دقيقة
Views 1835
شاهد.. باهبري وعسيري يكشفان اللغط المفتعل حول لقاح أكسفورد أسترازينيكا 

عادل الحربي (صدى):
علق استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، على الأخبار المتداولة حول تعليق لقاح أسترازينيكا في بعض الدول مثل النمسا وكوريا الجنوبية والدنمارك والنرويج.

وقال نزار باهبري:"كثير من الذين حصلوا على تطعيم أسترازينيكا أرسلوا لي رسائل عديدة من الخوف بسبب خبر يقول عن تعليق إعطاء تطعيم أسترازينيكا في النمسا والدنمارك".

وأضاف:"بريطانيا من أكثر الدول التي استعملت التطعيم أعطت أكثر من 22  مليون جرعة، ولم يلاحظوا هذه الأعراض الجانبية".

 

وأشار:" منظمة الصحة الأوروبية أعلنت أنه لا علاقة بين التطعيم والجلطات،  أنها راجعت المعلومات القادمة من النمسا وأعادوا  التطعيم اليوم باللقاح".

 

ورأى استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عبدالله عسيري:' سنفهم اللغط المفتعل حول لقاح أكسفورد أسترازينيكا إذا علمنا أن لقاح غير ربحي، أكثر اللقاحات مرونة من ناحية التخزين و التوزيع،  له آلية ترخيص مختلفة مكنت من إنتاجه بنفس الجودة في عدد كبير من الدول، فعاليته على أرض الواقع أعلى  مما ظهر في الدراسات السريرية".

 

وتابع:"النمسا وكوريا الجنوبية استأنفت التطعيم بلقاح اكسفورد بعد تعليق جزئي لتشغيلات محددة حدث أيضاً تعليق لاحدى تشغيلات لقاح مودرنا في أمريكا و استأنف"، مضيفا:"الخلاصة لايوجد فروقات مهمة في الأعراض الجانبية بين لقاحات كوفيد وأن التعليق لبعض التشغيلات أمر متوقع و يسري على جميع اللقاحات والأدوية".

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عبدالله عسيري
لقاح أسترازينيكا
نزار باهبري

أحدث التعليقات

الملل
اهم شي تلقي واحد يقراه ولو توزعونه صدقه عنه فالاخرة خير وابقي اما التمثال اللي اعطوه هديه هئية الترفيه ياويل من كان السبب وعمل التمثال
ناصر
هذول مجرمين وقتلوا اناس ابرياء شلون حكم ابتدائي يعني يمكن سجن فقط ؟؟؟ وليه مايعلنوا اسمائهم والله غريبة
عبدالله
ذيل الكلب يبقى اعوج
مسالم
أتعجب ممن يستغربون المواقف القطرية بالرغم من المصالحة الهشة... الا يفهمون ان حكام قطر ماهم الا هياكل كرتونية يحركها اسيادهم في تركيا وإسرائيل... فهم لا يملكوا من أمرهم شئ.... ليس الخشم في الخشم هو الذي يشفي النفوس المريضة...
ابو يزن
كمارا ريالين كثيره فيه ممكن رضي والدين وارزاق ب

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