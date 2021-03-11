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سمو وزير الثقافة يوجه بجمع وطباعة الأعمال الكاملة للأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن

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سمو وزير الثقافة يوجه بجمع وطباعة الأعمال الكاملة للأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن عزمها جمع الأعمال الشعرية والأدبية الكاملة لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن وإعادة طبعها بنسخ جديدة وبقالب طِباعي يليق بمكانة الأمير الشاعر وبقيمته في تاريخ الأدب السعودي، وذلك تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، القاضي بضرورة الاحتفاء بالمنجَز الأدبي للأمير بدر بن عبد المحسن وإعادة تقديمه كاملاً في طبعات حديثة، تقديراً وتثميناً لإسهاماته الفاعلة في الحراك الإبداعي السعودي في الخمسة عقود الماضية.

وكان الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن قد حلّ ضيفاً مساء أمس الأربعاء على حساب سمو وزير الثقافة في منصة إنستغرام ضمن سلسلة لقاءات "ضيف بدر" وتحدث عن إعادة طباعة أعماله الأدبية، مثمناً مبادرة سمو وزير الثقافة وحرصه على خدمة الثقافة السعودية وحفظها وتطويرها.

وتأتي خطوة هيئة الأدب والنشر والترجمة بجمع وطباعة كامل النتاج الأدبي والشعري للأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع امتدت لأكثر من خمسة عقود، كان خلالها نجماً في سماء الأدب السعودي بقصائده الشعرية الخالدة في وجدان السعوديين.

Time واتساب
وزير الثقافة
الشاعر بدر بن عبد المحسن

أحدث التعليقات

الملل
اهم شي تلقي واحد يقراه ولو توزعونه صدقه عنه فالاخرة خير وابقي اما التمثال اللي اعطوه هديه هئية الترفيه ياويل من كان السبب وعمل التمثال
ناصر
هذول مجرمين وقتلوا اناس ابرياء شلون حكم ابتدائي يعني يمكن سجن فقط ؟؟؟ وليه مايعلنوا اسمائهم والله غريبة
عبدالله
ذيل الكلب يبقى اعوج
مسالم
أتعجب ممن يستغربون المواقف القطرية بالرغم من المصالحة الهشة... الا يفهمون ان حكام قطر ماهم الا هياكل كرتونية يحركها اسيادهم في تركيا وإسرائيل... فهم لا يملكوا من أمرهم شئ.... ليس الخشم في الخشم هو الذي يشفي النفوس المريضة...
ابو يزن
كمارا ريالين كثيره فيه ممكن رضي والدين وارزاق ب

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